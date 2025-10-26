Gabriel Villamil recibe ofertas y dejaría Liga de Quito por millonaria cifra

Liga de Quito podría tener varias ventas millonarias de cara a la siguiente temporada, y es que tras estar en semifinales de Copa Libertadores varios de sus jugadores han recibido ofertas. Desde España dan a conocer que Gabriel Villamil podría ser la siguiente salida del club.

Diario Marca señala que el volante boliviano tiene ofertas de Europa y de la MLS para dejar Liga. El club ecuatoriano le puso una cláusula de salida cercana a los 6 millones de dólares.

Gabriel Villamil fue comprado a finales del 2024 en 1 millón de dólares, y pese a las críticas el mediocampista subió su nivel y ahora es fijo en el once de Tiago Nunes. El seleccionado de su país viene de marcar un doblete contra Palmeiras de Brasil.

A inicios de año, Gabriel Villamil recibió un sondeo de Gremio de Porto Alegre, sin embargo la directiva del club no quiso perder más futbolistas tras salidas de Jhojan Julio y Ezequiel Piovi.

Gabriel Villamil – Selección Bolivia.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.