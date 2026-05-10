Dos titulares de Ecuador se lesionan y prenden alarmas para el Mundial

La Selección de Ecuador arrancó alarmas por dos de sus jugadores fijos en convocatorias, este fin de semana se lesionaron en sus clubes.

El miedo de las selecciones de cara al Mundial 2026 son las posibles lesiones que pueden sufrir sus jugadores, y la Selección de Ecuador no es la excepción. Este fin de semana dos de los fijos de Sebastián Beccacece se reportaron con molestias.

William Pacho fue baja en el partido de la Ligue 1 con el PSG por una molestia muscular, por ahora no han reportado una lesión y muchos apuntan a que sería guardado por precaución para que llegue bien a la final de la UEFA Champions League.

El segundo es Kevin Rodríguez, el delantero arrancó de titular con el Unión St Gillioise pero a los 30 minutos él mismo pidió el cambio. En el caso del goleador, su lesión podría ser de mayor gravedad.

El delantero habría sufrido una lesión muscular y aunque no le tomaría muchas semanas de recuperación, si podría afectar a que llegue con rodaje a la disputa de la Copa del Mundo.

Kevin Rodríguez es uno de los delanteros fijos para Sebastián Beccacece, convocado durante todo su proceso. A nivel de rendimiento, viene marcando en seguidilla.

El fixture oficial de Ecuador en el Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

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🔄 | Kevin Rodríguez moet noodgedwongen naar de kant en mist mogelijk de finale van de Croky Cup. 🔜🏆 #USGKVM pic.twitter.com/GmeSNnpQAv — DAZN België (@DAZN_BENL) May 10, 2026

Kevin Rodríguez – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

William Pacho fue baja en el PSG por una molestia muscular previo a la final europea.

fue baja en el por una molestia muscular previo a la final europea. Kevin Rodríguez pidió el cambio al minuto 30 con el Unión St Gillioise por posible lesión.

pidió el cambio al minuto 30 con el por posible lesión. El entrenador Sebastián Beccacece considera a Kevin Rodríguez y William Pacho fijos para el Mundial.