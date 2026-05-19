VIDEO | Richarlison le hizo falta a Moisés Caicedo y el ecuatoriano reaccionó con una patada

Moisés Caicedo no se achicó nada contra el brasileño Richarlison y protagonizaron una jugada en el Chelsea vs. Tottenham.

Moisés Caicedo una vez más fue titular en el Chelsea y además de una sólida presentación vs. el Tottenham, el volante ecuatoriano demostró personalidad contra uno de los cracks de Brasil: Richarlison.

En una pelota dividida, el brasileño Richarlison le hizo una clara falta por detrás, haciendo caer al ecuatoriano. Moisés Caicedo se quedó enojado viendo la reacción del jugador de los Spurs.

Pese a la exageración del brasileño, Moisés Caicedo no fue amoenstado y el árbitro pitó falta a favor del Chelsea. El partido terminó 2-0 a favor de los blues en el penúltimo partido del año.

Moisés Caicedo y el Chelsea cerrarán la temporada la siguiente semana y luego de esas vacaciones se sumarán a los trabajos de Xabi Alonso, nuevo entrenador de los blues.

Los jugadores que se quieren ir de Chelsea

Tras este fracaso en la temporada, jugadores como Enzo Fernández o Cole Palmer analizarían su continuidad en Chelsea. El club se aleja de la élite y quieren jugar al menos la Champions League. Mientras que, otros como Moisés Caicedo decidieron renovar su contrato.