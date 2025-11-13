Segundo Castillo dejó Barcelona SC hace varios meses, desde ahí se lo ha visto en academias de juveniles, acuerdos comerciales y spots publicitarios de marcas sin embargo ya tendría su revancha. El entrenador ecuatoriano tendría chances de sumarse a un campeón de LigaPro.

Según medios guayaquileños, Delfín SC analiza la contratación de Segundo Castillo en reemplazo de Patricio Urrutia. El entrenador ecuatoriano renunció tras la goleada 8-0 ante Aucas.

Segundo Castillo dejó Barcelona SC en medio de resultados adversos y una crisis de juego, sin embargo hasta el último día, el ex seleccionado los dejó en puestos altos de la tabla de posiciones.

No es el primer campeón ecuatoriano que se fija en Castillo, al ex Wolverhampton, Pachuca entre ellos fue llamado por El Nacional antes de la llegada de su actual cuerpo técnico.

La carrera de entrenador del ex Mundialista siempre ha estado vinculada a Barcelona, siendo DT interino de Guillermo Almada, Diego López, Ariel Holan entre otros, hasta hoy que es DT principal.

Los números de Segundo Castillo en Barcelona SC en esta temporada

En esta temporada con Barcelona SC, Segundo Castillo alcanzó a dirigir un total de 26 partidos entre todas las competencias, ganando 12 encuentros, empatando 4 y perdiendo 10. Ser eliminado rápido en Copa Libertadores le terminó costando el cargo.

Segundo Castillo entrenador de Barcelona en Copa Libertadores.

¿A qué se dedica ahora Segundo Castillo?

Mientras analiza la mejor propuesta para seguir entrenando, Segundo Castillo se ha dedicado en los últimos meses a hacer diferentes campañas publicitarias aprovechando su imagen de “elegante”. El DT podría volver a dirigir en la LigaPro en la temporada 2026.

