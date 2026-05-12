Otro nuevo y gigante equipo de Europa va por el fichaje de Joel Ordóñez para el siguiente mercado de fichajes.

Joel Ordóñez no deja de sumar equipos interesados para seguir su fichaje en la próxima temporada. El jugador ecuatoriano tiene a grandes clubes y como era cuestión de tiempo, ahora uno de los más grandes de España lo tiene como opción de refuerzo.

De acuerdo a la revelación de Mr.OFFSIDER, Joel Ordóñez forma parte de la lista de jugadores que el FC Barcelona estaría buscando como fichaje para el siguiente mercado. El central ecuatoriano viene destacando en Bélgica y seguramente no seguirá en Brujas tras el Mundial.

El FC Barcelona se une a una lista de grandes equipos que vienen siguiendo al jugador como PSG, Chelsea, Manchester United, Liverpool o Liverpool. Todos están presionando para quedarse con el jugador ecuatoriano antes del Mundial 2026, porque en ese torneo el central ecuatoriano puede subir su valor.

Ordóñez ya estuvo cerca de irse a Olympique de Marsella hace pocos meses, pero en ese momento Brujas se plantó en un precio y en no querer dejar ir al defensa. Por lo cual, el tricolor se quedó este año y volvió a ser una gran figura como pasó el año anterior.

Joel Ordóñez viene sonando para diferentes clubes. (Foto: GettyImages)

Brujas no pondría fácil la venta del central ecuatoriano y ya se especula que estaría pidiendo entre 40 y 50 millones de euros para su venta. Ahora mismo, de acuerdo a Transfermarkt, el ex jugador de Independiente del Valle tiene un valor de 33 millones.

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Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En esta temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 43 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 4 goles y no ha dado asistencias. En cancha lleva más de 3.000 minutos, siendo uno de los mejores jugadores de toda su Liga y estrella de su club.

¿Cuánto gana Independiente del Valle con Joel Ordóñez?

Aunque hay un gran desfile de nombres siguiendo el fichaje de Joel Ordóñez, el central ecuatoriano no dejaría una gran ganancia a IDV. Puesto que, los ‘Rayados’ no se quedaron con un porcentaje del pase del jugador y solo recibirían dinero por los derechos de formación.

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En síntesis:

El FC Barcelona incluyó al central Joel Ordóñez en su lista de posibles fichajes.

incluyó al central en su lista de posibles fichajes. El club Brujas tasó la transferencia del defensor ecuatoriano entre 40 y 50 millones de euros.

tasó la transferencia del defensor ecuatoriano entre de euros. Joel Ordóñez suma 43 partidos y 4 goles marcados durante la presente temporada en Bélgica.