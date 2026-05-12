Adé podría marcharse de Liga de Quito en las próximas semanas y sería para ir a otra Liga. El experimentado defensor ahora es uno de los más criticados.

Ricardo Adé es uno de los mejores defensores del fútbol ecuatoriano y un emblema completo de Liga de Quito en los últimos años. Sin embargo, esta temporada no ha sido la esperada para el jugador y el club. Por lo cual, ahora lo ponen lejos de este equipo.

Desde México revelan que Ricardo Adé fue ofrecido como una opción de fichaje para el resurgido Atlante. El club mexicano “compró” el puesto de Mazatlán en la Liga y ahora ya está buscando jugadores para regresar por todo lo alto al torneo mexicano.

Adé es uno de los mejores jugadores de Liga en los últimos años y a mitad de año disputará el Mundial 2026 con la Selección de Haití. Adé tiene contrato con LDU hasta 2027, por lo cual, una Copa del Mundo podrá revalorizar su cotización y hacer una importante venta.

Este 2026 no ha sido el mejor para el jugador, que ahora tiene que lidiar con lesiones. El futbolista no ha estado al 100% desde el plano físico y por eso el jugador haitiano se ha perdido varios partidos. Además, el jugador también se ha cuidado para llegar la Copa del Mundo.

Adé es campeón con Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En Liga de Quito se trabajan en varias salidas del plantel por rendimiento y por ofertas para después del Mundial 2026. En el club apuestan por un mercado fuerte a mitad de año que les permita volver a competir a nivel nacional e internacional. Sin embargo, una posible salida de Adé no estaba en planes.

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Los números de Ricardo Adé en Liga de Quito en esta temporada

En este año, el central apenas ha disputado 10 partidos con Liga de Quito, y es que hace pocas semanas se recuperó de su lesión. El jugador solo ha marcado 1 gol y lleva en cancha 714 minutos. Además, cumplirá 36 años el próximo 21 de mayo.

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