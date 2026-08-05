Liga de Quito ofertó por nuevo refuerzo y los hinchas celebran

Liga de Quito no descansa en la búsqueda de refuerzos y ofertaron por un nuevo extranjero generando la alegría de los hinchas.

Liga de Quito está a pocos días del cierre del mercado de fichajes pensando no solo en el segundo semestre de LigaPro, si no también los octavos de final de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ ofertaron por un extranjero más y los hinchas reaccionaron positivamente.

Según el periodista César Luis Merlo, Liga de Quito ofertó por Giuliano Cerato, lateral derecho de Instituto de Córdoba de Argentina. El jugador fue pedido por Gustavo Álvarez tras ver la plantilla en dos semanas.

Esta noticia tuvo impacto positivo en los hinchas, quiénes celebran que el club refuerce un puesto que viene mermado por las salidas de Josué Caicedo, Daniel de La Cruz y la lesión de José ‘Choclo’ Quintero.

Lo que ahora está pendiente es que Liga pueda cerrarlo antes del final del plazo de inscripción, con el arranque de los octavos de la Libertadores a la vuelta de la esquina.

En LigaPro, Liga de Quito está enfocado en clasificar a la Copa Libertadores 2027 por los factores deportivos y económicos que conllevan. Independiente del Valle tiene casi cerrado el bicampeonato local.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Giuliano Cerato – lateral derecho. Foto: Getty.

En resumen