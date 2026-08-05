Bombazo: El entrenador que recibió la oferta de Barcelona SC ¿reemplazo de César Farías?

En medio de rumores de la posible salida de César Farías, un entrenador reveló activamente que recibió la oferta de Barcelona SC.

Barcelona SC podría estar atravesando sus últimos partidos con César Farías como entrenador, mientras hay distintas versiones sobre si se queda o se va, un entrenador confirmó que recibió la oferta del equipo y entablaron negociaciones.

En charlas con El Canal del Fútbol, Salvador Capitano confirmó que Barcelona le ofreció dirigir al equipo tras la salida de Segundo Castillo. El ex Emelec y Barcelona contó que hubo desacuerdos que frenaron la intención.

Posterior a eso llegó César Farías, quién tras un poco menos de un año podría terminar saliendo del club en medio también de una fuerte crisis deportiva e institucional.

La salida de César Farías también encuentra freno en la cláusula de salida a pagarle al DT venezolano, que ronda los 200 mil dólares. Así mismo deben definir quién será el presidente al mediano plazo con rumores de posible renuncia de los Álvarez.

Entre los candidatos que ya empiezan a sonar para reemplazar a Farías están Miguel Ángel Ramírez, Flavio Robatto, Segundo Castillo entre otros con pasado en LigaPro.

Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías ha dirigido ya a Barcelona SC en un total de 33 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 12 partidos, sumando 9 empates y perdió 12 encuentros. El entrenador tiene contrato con los amarillos por lo que resta de esta temporada.

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Salvador Capitano – DT argentino.

En resumen