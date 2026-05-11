¿El Dortmund lo presta? Confirman el próximo equipo de Justin Lerma, después del Mundial 2026

El joven jugador ecuatoriano ya fue vendido al Borussia Dortmund, pero en medio de todos los rumores se confirmó su futuro

Justin Lerma es la próxima gran estrella de Ecuador que brillará en Europa. El ecuatoriano fue comprado hace pocos años por el Borussia Dortmund y ahora ya cumplió los 18 años de edad. En medio de todos los rumores, se reveló donde seguirá jugando.

Desde Independiente del Valle, Santiago Morales, aclaró que Justin Lerma seguirá su carrera en Alemania en los próximos días. El ecuatoriano viajará a Dortmund para unirse a su equipo y seguirá su carrera, en principio, con los colores del Borussia.

Santiago Morales comentó que esperan que Justin Lerma viaje a Alemania entre el “14 y 15 de junio”. Por lo cual, son las últimas semanas de la joya en el fútbol ecuatoriano y lo más probable es que se quede en el club, al menos durante esta primera temporada.

A diferencia de lo que pasó con Kendry Páez, que ni muy bien llegaba a Chelsea, ya estaba prestado a Racing de Estrasburgo, con Lerma no se ha informado ninguna estrategia a futuro. El club alemán es muy conocido por darle oportunidad a jóvenes jugadores.

¡JUSTIN LERMA VIAJARÁ EL 14 DE JUNIO A ALEMANIA! 🚨🇪🇨



Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle, confirmó que Justin Lerma se incorporará el próximo mes al Borussia Dortmund. 🟡⚫



📌 Además, destacó la importante victoria ante BSC.



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Justin Lerma viene jugando con Independiente del Valle en este 2026, mucho más de lo que venía haciendo en años anteriores, y es que la idea es justamente que llegue con ritmo a Alemania. El joven volante ecuatoriano hasta ha marcado goles en esta temporada.

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Los números de Justin Lerma en este año con IDV

En toda la temporada, Justin Lerma ha jugado un total de 633′ minutos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado un gol y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha ya 12 partidos, y aunque es una joya, no estará en el Mundial 2026.

¿Cuánto pagó el Dortmund por Justin Lerma?

Para hacerse con su fichaje, Borussia Dortmund pagó un poco más de 4 millones por el jugador ecuatoriano. En su momento, diferentes y grandes equipos de Europa estuvieron de cerca siguiendo la posibilidad de fichar al jugador tricolor.

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En síntesis:

Justin Lerma viajará a Alemania entre el 14 y 15 de junio para unirse al Dortmund.

viajará a Alemania entre el para unirse al Dortmund. El Borussia Dortmund pagó más de 4 millones por el fichaje del volante ecuatoriano.

pagó más de por el fichaje del volante ecuatoriano. Lerma registra 633 minutos, un gol y una asistencia en 12 partidos con IDV este 2026.