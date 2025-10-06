¿Sale prestado como Kendry? Lo compró el Dortmund y este sería el equipo de Justin Lerma en Europa

Justin Lerma es otra de las grandes proyecciones y joyas del fútbol ecuatoriano. Al igual que Kendry Páez ya fue comprado por un grande de Europa como Borussia Dortmund, sin embargo, el tricolor no ha repetido para nada el camino de Kendry. Ahora se revela donde seguirá jugando en 2026.

Kendry Páez fue comprado por el Chelsea y rápidamente jugó en la Selección de Ecuador y en IDV, Lerma por su parte casi no ha tenido minutos con IDV y mucho menos con la mayor de Ecuador. No obstante, es porque el club decidió no repetir lo que pasó con Páez con Lerma.

Ahora en medio de todos estos rumores, se ha informado que Lerma llegaría el próximo año a Alemania. El ecuatoriano se quedaría en el Borussia Dortmund, que a diferencia de Chelsea con Páez, no lo prestaría a ningún otro equipo en los siguientes meses.

El volante estuvo convocado para el último partido ante IDV y aprovechó para revelarle a ESPN que su intención es seguir ahora enfocado en Ecuador para luego pensar en el futuro: “Es un gran paso para mí y mi carrera, pero aún me faltan algunos meses. Mi foco aún está acá, el Dortmund será el futuro. Estoy tranquilo”, comentó.

Sin minutos en IDV, Lerma también ha perdido la chance de ser convocado por la Selección de Ecuador. La joven estrella ha formado partes de microciclos con Beccacece, pero ni eso le ha servido para llegar con la mayor. Otros jugadores, como Darwin Guagua, le han ganado ese espacio.

0 minutos con Independiente del Valle para Lerma

Pese a ser una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano, todo eso no alcanza para que Lerma se gane minutos en Independiente del Valle. En toda la temporada no ha jugado un solo minuto oficial con Independiente del Valle en el campeonato ecuatoriano.

¿Cuándo se unirá Justin Lerma al Borussia Dortmund?

Justin Lerma cumplirá 18 años el próximo 5 de mayo, por lo cual, el joven jugador apenas comenzará su travesía en Europa en la siguiente temporada después del Mundial 2026. No se descarta que el siguiente año vaya a entrenar en este país y equipo como lo hizo Kendry Páez.

