Kendry Páez falló un penal muy importante con River Plate, pero su equipo no quedó eliminado y Coudet lo fue a buscar post partido.

Kendry Páez casi protagoniza una durísima eliminación en River Plate en el campeonato argentino, después de fallar un penal ante San Lorenzo. El equipo ‘Millonario’ estuvo a nada de decir adiós al torneo, pero su rival falló los dos penales que lo metían a la siguiente ronda.

Después de que Beltrán tapara el penal que ayudó a River a clasificar, la transmisión se fue con el jugador ecuatoriano, Kendry estaba sentado en la cancha y llorando por el momento que pasó. En ese momento, llegó el ‘Chacho’ Coudet.

Coudet fue de inmediato a buscar a Kendry Páez y lo levantó. El entrenador lo llevó a que vea a los aficionados y a que levante la cabeza tras este duro momento. El futbolista ecuatoriano viene viviendo varios momentos de irregularidad en el club.

Kendry llegó con Marcelo Gallardo y era titular indiscutible, luego Coudet se sentó en el banquillo y comenzó la irregularidad. Ya no es titular indiscutible y viene entrando en diferentes momentos a la cancha, a veces juega más y a veces menos.

Eduardo Coudet lifts up Kendry Paez after missing the PK. pic.twitter.com/vTaDNFrG7O — Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) May 11, 2026

Ahora la “Joya de Ecuador” tiene que recuperar el nivel en las siguientes semanas para seguir compitiendo con su rival en la Copa Sudamericana y también en la Superliga de Argentina. El club puede cerrar un buen semestre con un campeonato.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez ya ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias, marcó 1 gol y dio 1 asistencia. El ecuatoriano lleva en cancha poco más de 700 minutos y aún necesita más tiempo para llegar bien al Mundial 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con River?

Kendry Páez tiene contrato con River hasta mediados de junio de 2027. El ecuatoriano tiene que seguir jugando en los siguientes partidos, o Chelsea tendrá la chance de poderlo volver a llevar a su equipo.

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En síntesis

Kendry Páez falló un penal decisivo ante San Lorenzo en el campeonato argentino.

falló un penal decisivo ante en el campeonato argentino. El entrenador ‘Chacho’ Coudet consoló al futbolista tras la clasificación de River Plate .

consoló al futbolista tras la clasificación de . El ecuatoriano registra 1 gol y 1 asistencia en 12 partidos con el club.