El presidente de Flamengo había celebrado la venta de Gonzalo Plata y revelaron las durísimas palabras que tuvo al ecuatoriano.

La fallida venta de Gonzalo Plata al Dynamo de Moscú sigue generando reacciones, y ahora no son tan positivas para el extremo ecuatoriano. El ‘tricolor’ recibió duras palabras del presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.

El directivo, en una conferencia con la directiva de Flamengo había celebrado la venta de Gonzalo Plata: “Estoy muy feliz con la venta de Plata porque ahora no necesitamos más andar de noche por Río de Janeiro para poder descubrir cuánto está bebiendo.”

La información la dio el periodista Vene Casagrande y esto es muestra de que a la interna el ecuatoriano tenía algunos señalamientos por su comportamiento fuera de las canchas.

Ya el año pasado los medios revelaron polémicas de Gonzalo Plata como fiestas y salidas nocturnas, aún así su rol de titular y jugador importante en Flamengo jamás entró en cuestionamientos.

Flamengo contaba con los 12 millones de dólares que el Dynamo ya había pagado, con ese dinero afrontaron los fichajes de Joaquín Freitas y Anthony Valencia.

La postura de Flamengo tras la fallida venta de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata será vendido por Flamengo, el club ya no cuenta con cupos de extranjeros y tendrá que buscarle club al ecuatoriano, además necesitan los 12 millones de dólares iniciales.

Publicidad

Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen