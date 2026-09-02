La fallida venta de Gonzalo Plata al Dynamo de Moscú sigue generando reacciones, y ahora no son tan positivas para el extremo ecuatoriano. El ‘tricolor’ recibió duras palabras del presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.
El directivo, en una conferencia con la directiva de Flamengo había celebrado la venta de Gonzalo Plata: “Estoy muy feliz con la venta de Plata porque ahora no necesitamos más andar de noche por Río de Janeiro para poder descubrir cuánto está bebiendo.”
La información la dio el periodista Vene Casagrande y esto es muestra de que a la interna el ecuatoriano tenía algunos señalamientos por su comportamiento fuera de las canchas.
Ya el año pasado los medios revelaron polémicas de Gonzalo Plata como fiestas y salidas nocturnas, aún así su rol de titular y jugador importante en Flamengo jamás entró en cuestionamientos.
Flamengo contaba con los 12 millones de dólares que el Dynamo ya había pagado, con ese dinero afrontaron los fichajes de Joaquín Freitas y Anthony Valencia.
La postura de Flamengo tras la fallida venta de Gonzalo Plata
Gonzalo Plata será vendido por Flamengo, el club ya no cuenta con cupos de extranjeros y tendrá que buscarle club al ecuatoriano, además necesitan los 12 millones de dólares iniciales.
Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- El presidente de Flamengo lanzó durísimas declaraciones sobre la disciplina fuera de las canchas de Gonzalo Plata en este 2026.
- Las palabras de la dirigencia del ‘Mengão’ apuntaron al control de la vida nocturna del extremo ecuatoriano, marcando un estricto llamado de atención público.
- El pronunciamiento genera fuerte impacto en el entorno de la Selección de Ecuador, pendiente del enfoque profesional y del momento deportivo del futbolista tricolor.