Pedro Vite podría dejar México para la siguiente temporada y ahora el jugador ecuatoriano suena para un grande del país.

Pedro Vite tuvo un gran Mundial 2026 y se habló de que el volante ecuatoriano finalmente deje la Liga de México para dar el salto a otro grande de Europa o del continente. Ahora aparecería otra opción para seguir jugando en el club en esta temporada.

De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, el nuevo equipo que buscaría a Pedro Vite es el club América de México. Las ‘Águilas’ vienen muy interesadas en mover toda su plantilla con nuevas contrataciones tras la llegada de Guillermo Almada.

Vite actualmente juega en Pumas de la UNAM y por eso su salida a otro equipo mexicano no se ve tan sencilla. El club dueño de su pase ya advirtió que sí escuchará ofertas, pero esto fue cuando se hablaba de Europa no de chances del mismo país.

Por otro lado, el jugador ecuatoriano también hizo una gran Copa del Mundo y este es el principal motivo por el cual se le aben diferentes caminos para su carrera. Fue titular en los 4 partidos que acabó jugando la Selección de Ecuador en el Mundial.

Pedro Vite podría ir al América en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Pedro Vite es uno de los jugadores más importantes de la Selección de Ecuador y se espera que pronto pueda dar un salto más importante su carrera. El volante no ha dejado de sonar para clubes en Europa, el más interesado sería el Manchester United.

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El valor de mercado de Pedro Vite

Ahora mismo Pedro Vite tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermarkt. El volante ecuatoriano tiene un contrato hasta 2029 con Pumas y se espera una larga negociación para venderlo a otro club.

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