En pleno Mundial 2026: gigante de la Premier League se interesó en Pedro Vite

El volante ecuatoriano se metió en planes de un grande de Europa y de la Premier League.

Pedro Vite es uno de los mejores jugadores de Ecuador en todo el Mundial 2026 y por eso ahora el jugador de Pumas de la UNAM viene sonando para diferentes clubes a nivel internacional. Una de las Ligas más interesadas en el ecuatoriano es la Premier League.

Ya después del partido contra Alemania se informó que el Manchester United empezó a seguir a Pedro Vite. Ahora, previo a jugar contra México, otro equipo de la Premier League está muy interesado en el volante. Su salto a Europa es más que inminente.

¿Qué equipo de la Premier League quiere a Pedro Vite?

En las últimas horas viene sonando con fuerza la posibilidad de que Pedro Vite se mude a jugar en la Premier League al Aston Villa. Los ‘Villanos’ lo vienen siguiendo en este Mundial 2026 y podrían hacer una oferta por el jugador cuando termine la Copa del Mundo.

Pedro Vite se metió en planes del Aston Villa en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Otro club que también sigue al ecuatoriano es Racing de Avellaneda, no obstante, se ve poco probable que el jugador ecuatoriano decida quedarse en Sudamérica. No es la primera vez que suena para Europa, por eso hay grandes chances de que ahora sí se vaya a este continente.

El valor de mercado de Pedro Vite

Ahora mismo el valor de mercado de Pedro Vite es de 6 millones de euros y lo más probable es que el jugador se marche a otro club. También porque Pumas confirmó que escucharán ofertas por el jugador ecuatoriano.

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