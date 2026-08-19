¿Independiente del Valle y Liga de Quito al Mundial de Clubes? Así está la clasificación

Independiente del Valle está muy cerca de llegar al Mundial de Clubes, mientras que Liga de Quito se mantiene en los primeros lugares de la clasificación.

Independiente del Valle y Liga de Quito están muy cerca de darle un giro histórico al fútbol ecuatoriano y poder jugar el Mundial de Clubes de 2029. El equipo ‘Rayado’ se acercó a los puestos de clasificación, mientras que LDU está bien arriba.

La clasificación al Mundial de Clubes

De momento, en CONMEBOL serían 6 los equipos que clasifiquen al Mundial de Clubes con los 4 campeones de la Libertadores (desde 2025) y los dos mejores ubicados en las clasificación general. Así están los 7 primeros lugares:

Flamengo – 65 puntos (clasificado por ser campeón) Palmeiras – 64 puntos Liga de Quito – 54 puntos Estudiantes de la Plata – 50 puntos Racing – 35 puntos Cerro Porteño – 34 puntos Independiente del Valle – 33 puntos

IDV viene haciendo una Copa Libertadores muy buena y en caso de que Cerro Porteño ya se quede eliminado ante Palmeiras y el equipo ecuatoriano derrote a Tolima, el club tricolor pasaría a ser el quinto en la clasificación general y se acerca al Mundial de Clubes.

Así está la tabla para el Mundial de Clubes. (Foto: @LaTablitAR)

Por otro lado, Liga de Quito está avanzando firme en esta clasificación de la Copa Libertadores camino al Mundial de Clubes. El equipo ecuatoriano debe “cuidarse” de Estudiantes de la Plata, que ahora viene dando pasos gigantes y recortando puntos.

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El único equipo ecuatoriano que ha jugado el Mundial de Clubes

De momento, solo un equipo ecuatoriano ha jugado el Mundial de Clubes y fue Liga de Quito en el 2008, pero un formato muy diferente que enfrentaba a los campeones de cada confederación. Con el nuevo formato (32 clubes) ningún equipo ecuatoriano ha llegado a este torneo.

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