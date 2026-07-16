Joel Ordóñez es uno de los centrales ecuatorianos con mejor proyección en Europa. El tricolor tuvo un buen Mundial 2026 y eso también ayuda a que varios grandes equipos lo vean como un fichaje en este mercado de verano. Las opciones no le faltan y un nuevo grande se suma.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, el Inter de Milán está presionando para hacerse con el fichaje del jugador ecuatoriano. Los italianos ya lo vienen siguiendo al ecuatoriano desde hace varias temporadas y ahora preguntaron por su situación contractual.

La oferta que pondría Inter por el ecuatoriano sería de una cesión con obligación de compra, sin embargo, se ve poco probable que Brujas termine aceptando ese dinero por el ecuatoriano. Puesto que, la intención del club recibir millones ya en este mercado.

Por otro lado, Inter tendrá varios equipos compitiendo por Joel Ordóñez, clubes como Liverpool, PSG y Juventus también siguen al ecuatoriano. Se espera que finalmente en este mercado de fichajes, el tricolor dé ese salto que se espera en su carrera.

Joel Ordóñez fue titular con Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Brujas ya demostró no ser un equipo que vende fácil a sus jugadores e incluso con el mismo Joel Ordóñez dejó en clara su postura. Cuando al ecuatoriano lo quisieron fichar otros equipos en el verano pasado el equipo belga se plantó y no lo vendió.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez tiene actualmente un valor de mercado de 33 millones de euros. El central ecuatoriano podría salir en este mercado de transferencias por más de 50 millones que es lo que pide Brujas. Será una de las ventas más caras de la historia del club.

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