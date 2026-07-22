El central ecuatoriano viene sonando para diferentes clubes en Europa, algunos muy grandes. Equipos como Juventus, Liverpool y otros lo quieren fichar.

Joel Ordóñez es uno de los jugadores ecuatoriano que sí pudo destacar en el Mundial 2026 y cumplió con lo esperado. El central demostró un gran nivel en casi todos los partidos, y aunque falló contra México, acabó enamorando a varios grandes.

Entre los equipos que más están buscando el fichaje de Joel Ordóñez destacan nombres como Liverpool, Juventus, PSG y otros. Sin embargo, aún no hay nada oficial o una oferta en firme sobre la mesa. Por lo cual, ahora el club tomó otra decisión.

Brujas decidió que Joel Ordóñez comience la pretemporada entrenando con ellos. El equipo belga no tiene oferta firme por el ecuatoriano, por lo cual, se remiten a su contrato y le avisan que una vez terminada sus vacaciones el futbolista debe volver, según reveló Federación Postera.

Las siguientes semanas serán claves para Joel Ordóñez, puesto que, Brujas ya demostró que no es un equipo fácil de complacer en las negociaciones y si lo quieren de verdad al tricolor, la oferta debe llegar. El club belga lo vendería por más de 40 millones.

Joel Ordóñez tuvo un buen Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ya en la temporada anterior, Joel llegó a ponerse en “rebeldía” para forzar su venta, pero al final no pasó así y se quedó. Incluso renovó su contrato. Por lo cual, el jugador ecuatoriano ya sabe que este no es el camino y ahora solo le queda esperar.

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Los números de Joel Ordóñez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Joel Ordóñez acabó jugando un total de 225′ minutos con la camiseta de Ecuador. El central destacó en toda la Copa del Mundo y fue de lo más seguro con William Pacho y también con Piero Hincapié cuando este se movía.

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