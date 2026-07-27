Este jugador se habría fracturado en el partido ante México y por eso su nivel en ese encuentro en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador tuvo una de sus peores actuaciones jugando contra México en el Mundial 2026. Varios jugadores no estuvieron al nivel deseado, pero ahora se revela que uno de los futbolistas titulares de aquel equipo hasta terminó con una fractura.

Desde Bélgica, el medio Voetbalbelgie, revela que Joel Ordóñez sufrió una fractura en el metatarso en el partido contra México. Eso provocó que, por ejemplo, el jugador ecuatoriano acabe siendo reemplazado en el entretiempo y ahora también podría significar un cambio en su fututo.

Con esta nueva lesión en Joel Ordóñez, el central ecuatoriano estaría encaminado a quedarse en Brujas. Debido a que, revelan en el club ahora se piensan en una venta y también las ofertas ya no llegarían con intensidad, hasta no saber el estado del jugador.

Ordóñez se encaminaba para una gran transferencia en este mercado de fichajes, puesto que, eran varios los clubes que lo venían siguiendo. El ecuatoriano necesita ponerse a punto en los siguientes días para comenzar una buena temporada.

Joel Ordóñez fue titular en Ecuador. (Foto: GettyImages)

En aquel partido contra México, Joel Ordóñez quedó expuesto por una falla clave en el segundo gol, en ese momento, el central regaló una pelota en la salida, mientras que, cuando la iba a recuperar se terminó hasta cayendo, complicando aún más todo.

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Los clubes que quieren fichar a Joel Ordóñez

Joel Ordóñez se ha metido en planes de clubes de la Premier League, de la Serie A de Italia, y hasta del PSG, actual campeón de Champions. El ecuatoriano no deja de sonar para un movimiento de mercado, pero ahora con esta novedad de su estado físico, todo es una duda.

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