Después de ganar la Conference League: los equipos que quieren fichar a Daniel Muñoz

Los equipos que buscarían el fichaje de Daniel Muñoz después de ganar la final de la Conference League.

Daniel Muñoz sigue haciendo historia en Europa con el Crystal Palace. El jugador colombiano se levantó con el título de campeón de la Conference League después de hacer una gran final ante Rayo Vallecano. El colombiano cierra un año para la historia.

Con este gran nivel y una épica temporada que cierra con un campeonato, las ofertas para Daniel Muñoz no faltarían. De acuerdo a los últimos rumores de prensa en el mercado, equipos como Liverpool, Inter de Milan, Manchester United y PSG vienen siguiendo al lateral.

Muñoz puede dar el gran salto, aunque también todo depende de lo que pase en el Mundial 2026. Una buena Copa del Mundo con la Selección Colombia puede abrirle más puertas a un jugador que ya viene siendo titular y probado en la Premier League.

Uno de los clubes que más cerca estaría de contratarlo es Liverpool, que juega en la Premier League, pero todavía no hay una oferta concreta. El colombiano acaba de ganar el primer título internacional en su carrera y la tercera Copa que gana en su historia el Palace.

Daniel Muñoz ha sido una gran figura en el Palace en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serán claves para determinar el futuro de Daniel Muñoz. El lateral tiene 30 años, por lo cual, también debe pensarse muy bien su siguiente paso, porque estaría firmando uno de los últimos grandes contratos de su carrera en Europa.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Daniel Muñoz en Crystal Palace?

Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta final de la temporada 2028. Aún le quedan dos años de contrato en la Premier League y con una edad de ya 30 años, no se espera una venta de grandes millones que “rompa el mercado” como en otros casos.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Ahora mismo, el lateral titular de la Selección Colombia tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. Siendo esta la cifra más alta con la que ha sido cotizado en toda su carrera.

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Datos clave:

Daniel Muñoz se coronó campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano en la final.

se coronó campeón de la tras vencer al Rayo Vallecano en la final. El lateral colombiano de 30 años mantiene un contrato vigente con Crystal Palace hasta 2028 .

mantiene un contrato vigente con hasta . Daniel Muñoz alcanzó un valor de mercado de 27 millones de euros, el máximo de su carrera.