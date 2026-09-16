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Dónde ver el Liga de Quito vs. Palmeiras HOY por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Rodrigo Paz Delgado.

Dónde ver el Liga de Quito vs. Palmeiras HOY por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Dónde ver el Liga de Quito vs. Palmeiras HOY por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito se prepara para recibir a Palmeiras este miércoles 16 de septiembre, desde las 17:00 (hora de Ecuador), por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro tendrá como escenario el estadio Rodrigo Paz Delgado y podrá verse en Ecuador a través de ESPN y Disney+ Premium.

El conjunto albo afrontará el compromiso con la misión de revertir el 1-0 sufrido en el partido de ida, disputado en territorio brasileño. Liga necesitará ganar por al menos dos goles para clasificar directamente a las semifinales, mientras que una victoria por un solo tanto obligará a definir la serie mediante penales.

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Alineaciones probables:

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Luis Segovia; Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Janner Corozo, Lucas Rodríguez, Yerlin Quiñónez y Michael Estrada. DT: Gustavo Álvarez.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Bruno Fuchs, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias; Vitor Roque y ‘Flaco’ López. DT: Abel Ferreira.

¿Dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Palmeiras?

  • En Ecuador, la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores podrá verse por ESPN en televisión y Disney+ Premium vía streaming.
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Liga de Quito – Palmeiras. Foto: Getty.

Liga de Quito – Palmeiras. Foto: Getty.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Palmeiras?

El partido se jugará este miércoles 16 de septiembre a las 17:00, hora de Ecuador. El juego se hará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

En resumen

  • Liga de Quito recibe a Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
  • El conjunto ‘albo’ busca remontar el 1-0 sufrido en la ida en São Paulo para asegurar su boleto a la fase semifinal del torneo continental.
  • La transmisión en vivo estará disponible por ESPN y Disney+ Premium en Ecuador y Sudamérica, así como por beIN SPORTS para la audiencia en Estados Unidos.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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