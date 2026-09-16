Dónde ver el Liga de Quito vs. Palmeiras HOY por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito se prepara para recibir a Palmeiras este miércoles 16 de septiembre, desde las 17:00 (hora de Ecuador), por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro tendrá como escenario el estadio Rodrigo Paz Delgado y podrá verse en Ecuador a través de ESPN y Disney+ Premium.
El conjunto albo afrontará el compromiso con la misión de revertir el 1-0 sufrido en el partido de ida, disputado en territorio brasileño. Liga necesitará ganar por al menos dos goles para clasificar directamente a las semifinales, mientras que una victoria por un solo tanto obligará a definir la serie mediante penales.
Alineaciones probables:
Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Luis Segovia; Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Janner Corozo, Lucas Rodríguez, Yerlin Quiñónez y Michael Estrada. DT: Gustavo Álvarez.
Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Bruno Fuchs, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias; Vitor Roque y ‘Flaco’ López. DT: Abel Ferreira.
¿Dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Palmeiras?
- En Ecuador, la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores podrá verse por ESPN en televisión y Disney+ Premium vía streaming.
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Liga de Quito – Palmeiras. Foto: Getty.
¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Palmeiras?
El partido se jugará este miércoles 16 de septiembre a las 17:00, hora de Ecuador. El juego se hará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.
En resumen
- Liga de Quito recibe a Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
- El conjunto ‘albo’ busca remontar el 1-0 sufrido en la ida en São Paulo para asegurar su boleto a la fase semifinal del torneo continental.
- La transmisión en vivo estará disponible por ESPN y Disney+ Premium en Ecuador y Sudamérica, así como por beIN SPORTS para la audiencia en Estados Unidos.