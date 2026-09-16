¿Qué pasa si Liga de Quito gana, pierde o empata contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El panorama completo para Liga de Quito en caso de ganar, perder o empatar contra Palmeiras en Copa Libertadores.

Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Liga de Quito contra Palmeiras. Los ecuatorianos van abajo en la serie, tras una derrota de 1 a 0 en Brasil. Ahora en Ecuador buscarán la hazaña que los meta en semifinales.

Liga de Quito llega con un plantel completo a este partido, no obstante, al frente está uno de los mejores equipos del mundo como Palmeiras. Los brasileños son candidatos a nuevamente llegar a la final y este es el panorama para los ecuatorianos.

¿Qué pasa si Liga de Quito gana vs Palmeiras?

Si Liga de Quito consigue la victoria contra Palmeiras, tiene que ser por más de 1 gol de diferencia. Si el resultado solo favorece a los ecuatorianos con un marcador de 1 gol a favor, el partido se tendrá que definir desde los penales.

¿Qué pasa si Liga de Quito empata contra Palmeiras?

Si Liga de Quito empata contra Palmeiras en la Copa Libertadores, los ecuatorianos quedarán eliminados. Al perder en Brasil por 1 a 0, están obligados a conseguir una victoria ahora mismo. El empate solo terminaría dando 1 punto en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes.

¿Qué pasa si Liga de Quito pierde contra Palmeiras en la Copa Libertadores?

En caso de una derrota para Liga de Quito contra Palmeiras en la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano queda eliminado, pero también cierra un año para el olvido. Malos resultados en LigaPro y eliminado en cuartos de Copa Libertadores, con la duda de clasificarse a la siguiente edición.

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El partido se podrá ver desde las 17H00 por Disney+.

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En síntesis: