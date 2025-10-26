Uno de los nuevos jugadores que tuvo la Selección de Ecuador en los últimos partidos fue Jordy Alcívar y el volante de Independiente del Valle habría aprovechado la exposición. Desde Brasil señalan que dos gigantes de dicho país van por el ecuatoriano.

La prensa brasileña apunta a que Corinthians y Palmeiras quieren a Alcívar como refuerzo para el 2026 y ya lo negocian. El jugador se consolidó en Independiente del Valle este año e incluso fue convocado a la Tri.

La venta del volante de 26 años no dejaría menos de 4 millones de dólares a Independiente. En el caso del jugador, sería su tercera experiencia en el exterior tras haber estado en el Charlotte FC de la MLS y el Club León de México.

Alcívar tiene contrato vigente con Independiente del Valle hasta diciembre 2026, por lo que debe haber una venta directa. El club ‘Rayado’ también podría vender a Patrick Mercado.

Jordy Alcívar – Ecuador. Foto: Getty.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugaría en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda. Para estos partidos amistosos, Sebastián Beccacece tendría que llamar a nuevos jugadores y Jordy Alcívar sería uno de ellos.

Los títulos de Jordy Alcívar en el fútbol ecuatoriano

Jordy Alcívar ganó dos Supercopa Ecuador, una Copa Ecuador y un torneo nacional con Liga de Quito, mientras que con Independiente del Valle ganó otra Supercopa local y la Recopa Sudamericana.