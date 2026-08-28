En medio de una situación económica apretada, sumado a un rendimiento regular, revelan el supuesto salario de Deyverson en Liga de Quito.

Liga de Quito no ha encontrado en el brasileño Deyverson el goleador que esperaban y es que poco a poco fue perdiendo espacio ante Michael Estrada, aún así, cobra un salario de crack. Este viernes revelaron el supuesto salario que cobraría el astro brasileño.

Según medios capitalinos, Deyverson está cobrando cerca de 70 mil dólares mensuales en Liga de Quito. El brasileño sería así el jugador mejor pagado de todo el campeonato ecuatoriano.

La información generó mucho impacto en los hinchas, quiénes reclamaron que ese dinero vaya al salario de un elemento suplente y no en fichajes que el plantel necesita.

La información no ha sido desmentida por la directiva de Liga de Quito, sin embargo a muchos les hace sentido que un ex campeón de Libertadores y figura en el fútbol brasileño, sume ese salario.

En el 2026, Deyverson ha jugado 33 partidos, ha anotado 7 goles y ha dado 3 asistencias; cifras que no llegan ni a la mitad de lo que ha aportado el delantero ecuatoriano.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Deyverson campeón de Libertadores 2021. Foto: Getty.

En resumen