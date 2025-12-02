Jordy Alcívar es uno de los mejores jugadores de la LigaPro en esta temporada y una de las grandes figuras de Independiente del Valle. Cuando sonó para varios equipos en el mercado de fichajes, resulta que IDV no lo dejó escapar y lo aseguró para los siguientes años.

En sus redes sociales, Independiente del Valle confirmó que Jordy Alcívar renovó su contrato con el equipo ‘Rayado’ para la temporada 2029. El joven volante con esto también se asegura minutos para llegar con nivel a jugar la próxima Copa del Mundo con la camiseta de Ecuador.

Alcívar es el principal jugador a tener minutos en la mitad de la cancha en caso de que algo pase con Pedro Vite y Moisés Caicedo. Por lo cual, su renovación termina siendo también una muy buena noticia para Sebastián Beccacece ya que cuenta con él.

Por otro lado, IDV también se asegura una venta millonaria de ser el caso para los próximos años. Ya que en este mismo mercado, Jordy Alcívar ya interesó a varios equipos del extranjero, siendo Palmeiras uno de los más interesados en su transferencia.

Hasta 2029 renovó Jordy Alcívar con IDV. (Foto: Captura de pantalla)

El ex Liga de Quito en esta temporada fue clave para que IDV pueda sacar una ventaja de 12 puntos y casi termine siendo campeón del fútbol ecuatoriano. Aunque ahora tiene que ganar su último partido, Alcívar se encamina a nuevamente ser campeón de Ecuador.

Los números de Jordy Alcívar en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Independiente del Valle, Jordy Alcívar ha jugado un total de 44 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias. Pero lleva en cancha más de 3 mil minutos demostrando así su importancia.

¿Cuánto cuesta el pase de Jordy Alcívar?

De acuerdo a la información de Transfermark, el precio de Jordy Alcívar se encuentra en 1.6 millones. Pero un buen mundial, con varios minutos, provocaría que el volante pueda ser transferido por una importante cifra. Confirmando el buen negocio para IDV.

