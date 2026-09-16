Si Liga clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega en las semifinal de la Copa Libertadores 2026

Si Liga de Quito clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores, este sería su rival en esta instancia.

Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se enfrentan por la Copa Libertadores 2026 Liga de Quito contra Palmeiras. El equipo ecuatoriano está ante la gran oportunidad de dar el salto de nuevo a las semifinales, aunque debe remontar una serie que va perdiendo 1 a 0.

Si Liga de Quito logra clasificar a semifinales de la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano ya tiene rival definido en esta instancia y también es un rival muy conocido.

El rival de Liga de Quito o Palmeiras en semifinales de la Copa Libertadores

Si Liga de Quito o Palmeiras clasifican a semifinales de la Copa Libertadores, el rival que espera a uno de estos equipos es Fluminense. El club brasileño logró vencer a Platense en los cuartos de final, en una llave que terminó siendo muy apretada para los brasileños.

¿Cuándo se jugaría la semifinal de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores están planificadas para disputarse la semana del 13 de octubre la ida, mientras que las vueltas se jugarían en la siguiente, la del 20 de octubre.

¿Qué canal pasa Liga de Quito vs Palmeiras?

La vuelta de los cuartos de final entre Liga de Quito y Palmeiras comenzará desde las 17H00 (EC). Además, el encuentro también se podrá ver por la señal de ESPN y el plan premium de Disney+.

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