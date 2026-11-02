El insólito detalle en el festejo de Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors ante River Plate

Los hinchas de Boca y de River notaron rápidamente este detalle en la celebración de Enner Valencia, tras la victoria en el Superclásico.

El pasado domingo 1 de noviembre de 2026 Boca Juniors logró la victoria contra River Plate en el Superclásico de Argentina, en un partido que era muy importante para Ecuador por Enner Valencia. El histórico goleador ecuatoriano ingresó sobre los 20 minutos finales del partido, pero lo más insólito llegó después.

En sus cuentas oficiales, Enner Valencia salió a celebrar el triunfo de Boca Juniors, pero los hinchas notaron rápidamente que el goleador usó fotos con Inteligencia Artificial. Hay una foto sobre todo que llamó la atención de todos los aficionados por los rostros de los jugadores.

Enner solo tituló las fotos con el mensaje: “Esto es BOCA”, y los hinchas empezaron a comentar que el goleador ecuatoriano uso la IA. Sorprende esta decisión de Enner, porque el ecuatoriano iba a tener muchas fotos reales a disposición.

En cuanto al partido, no fue el mejor de Enner, pero el tricolor sabía que entraba a un encuentro caliente y es por eso que en la primera acción del partido ya se ganó una tarjeta amarilla. Puesto que, en ese momento el ecuatoriano le metió un cabezazo a Otamendi.

Las fotos hechas con IA que publicó Enner Valencia. (Foto: @EnnerValencia14)

Las fotos hechas con IA que publicó Enner Valencia. (Foto: @EnnerValencia14)

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Con este triunfo, Enner Valencia y Boca Juniors quedaron a nada de ser campeones de la tabla anual. El equipo ‘Xeneize’ depende de sí mismo para llevarse este título y puede ser campeón este fin de semana si vence a Defensa y Justicia.

Los números de Enner Valencia jugando para Boca Juniors

En esta temporada con Boca Juniors, Enner Valencia ya ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 5 goles y lleva 2 asistencias en poco más de 500 minutos. Tiene contrato hasta finales de la temporada 2027.

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En síntesis:

Enner Valencia celebró el triunfo de Boca Juniors publicando fotos creadas con inteligencia artificial.

celebró el triunfo de Boca Juniors publicando fotos creadas con inteligencia artificial. El 1 de noviembre de 2026 Boca Juniors ganó el Superclásico frente a River Plate.

Boca Juniors ganó el Superclásico frente a River Plate. 16 partidos disputados y cinco goles registra Enner Valencia con Boca Juniors esta temporada.