Javier Burrai estaría en planes de uno de los campeones de LigaPro

Javier Burrai no juega en Talleres y ahora tendría opcionens de regresar a Ecuador para la siguiente temporada con un campeón de LigaPro.

Gustavo Dávila

Javier Burrai vuelve a ser noticia en distintos portales de Ecuador, no solo por una deuda que logró cobrar si no porque lo ponen de regreso a LigaPro para el 2026. El arquero naturalizado tiene la oferta de un campeón ecuatoriano para el próximo año.

Según El Futbolero, Aucas estaría buscando el regreso del argentino ecuatoriano para contratar jerarquía en su arco. Aucas justamente alzó el campeonato 2022 contra el Barcelona de Burrai.

En Talleres de Córdoba de Argentina no tiene muchos minutos y estaría buscando un cambio de aires. La semana pasada sonó como opción para el FCB Melgar de Perú.

En caso de aceptar la oferta de Aucas, el arquero sabe que no cobrará los cerca de 60 mil dólares mensuales que cobraba cuando era el portero estrella del torneo.

Así mismo, Burrai cobró una deuda de 122 mil dólares por parte de Barcelona, la misma que quedó pendiente después de su salida. Los hinchas cuestionaron que haya sido renovado y separado poco tiempo después.

Javier Burrai se fue “gratis” de Barcelona SC

Burrai se marchó de Barcelona SC sin dejarle algún rédito económico al club. El portero llegó a un acuerdo para salir libre cobrando solo hasta cuando estuvo en el plantel.

Ecuador lo ignora y Jeremy Arevalo decidió ya en qué selección quiere jugar

Ecuador lo ignora y Jeremy Arevalo decidió ya en qué selección quiere jugar

En resumen

  • Javier Burrai tiene una oferta de Aucas para regresar a LigaPro en el año 2026.
  • Aucas busca contratar a Javier Burrai, quien era portero del Barcelona campeón en 2022.
  • Javier Burrai cobró una deuda de 122 mil dólares de parte del Barcelona.
