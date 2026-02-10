El jugador de la Selección de Ecuador que podría ser “sacrificado” por Jordy Caicedo

Jordy Caicedo viene haciendo un gran campeonato en Argentina con la camiseta de Huracán y esto ha sido suficiente motivo para que el ecuatoriano se meta en el debate por una posible convocatoria. El delantero está teniendo lo que más le falta al equipo de Beccacece, gol.

Con el nivel de los actuales delanteros que Beccacece suele convocar a la Selección de Ecuador, Jordy Caicedo podría ocupar cualquier lugar. Sin embargo, Enner Valencia es fijo en la lista por su historial y rol de capitán y sus estadísticas no afectarían su llamado, salvo una lesión.

Por otro lado, Kevin Rodríguez también ha sido el delantero que más ha sido convocado por Beccacece, aparte de Enner Valencia. Además, la variante de jugar por una banda le da otro plus en la convocatoria de Ecuador. Haciendo que sea un fijo.

Esto solo dejaría a Jeremy Arévalo y Leonardo Campana en la lista de “prescindibles”. Si ambos goleadores no muestran un gran nivel en los siguientes meses y Jordy Caicedo sigue intratable en Argentina, cualquiera de los dos puede salir de la lista final.

El más opcionado a salir de la lista es Jeremy Arévalo, puesto que, el joven goleador cambió recién de Liga y no está rindiendo en Alemania lo que mostraba en España. Es más, ni siquiera ha jugado un partido completo desde su llegada en enero.

Los números de Jordy Caicedo en Argentina

Jordy Caicedo en esta temporada con Huracán ha jugado 4 partidos y ha marcado 4 goles. Lleva 360 minutos en cancha, haciendo 1 gol cada 90. Es el goleador del torneo y máxima figura del campeonato con la camiseta de Huracán.

Las estadísticas de Jeremy Arévalo en 2026

Desde su llegada a Alemania, Jeremy Arévalo solo ha jugado 17 minutos repartidos en 3 partidos en la Bundesliga. No ha marcado goles y solo ha dado 1 asistencia. El goleador es un proyecto de futuro, pero tras el gran rendimiento que mostró en España se esperaba algo más de él.

