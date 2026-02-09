VIDEO | Jordy Caicedo es el goleador de la Liga Argentina y se retira llorando del estadio de Huracán

Jordy Caicedo vive el mejor momento de su carrera en el fútbol argentino y el goleador ecuatoriano protagonizó diferentes “memes” tras la victoria de Huracán ante San Lorenzo. Además, el ecuatoriano se machó llorando de la cancha del ‘Globo’ tras su rendimiento.

Era un clásico y Jordy Caicedo estuvo a la altura de la exigencia marcando un golazo de cabeza. Al final, Huracán terminó venciendo 1 a 0 a San Lorenzo y el club le empezó a dedicar diferentes imágenes al goleador ecuatoriano. Incluso le crearon un versiculo.

“Caicedo 1:0. El séptimo dia bajará de los cielos para castigar a los desterrados; a aquellos que vendieron sus tierras a mercaderes y peregrinaron a tierras ruines e inhóspitas“, decía el versículo que le escribió Huracán al delantero ecuatoriano tras su gran gol.

Tras el final del partido, Jordy Caicedo se quedó en la cancha dando algunas entrevistas y terminó siendo el último en salir del césped. Esto produjo que el jugador ecuatoriano se lleve una ovación tan grande que lo llevó a romper en lágrimas.

En sus cuentas oficiales, Huracán también le dedicó diferentes imágenes a tono de “meme” por el gran momento del jugador ecuatoriano. Ahora mismo, es el máximo goleador de la Liga de Argentina y sorprende a todo Ecuador por este gran nivel.

Los mensajes de Huracán a Jordy Caicedo. (Captura de pantalla)

¿Jordy Caicedo puede ser convocado a la Selección de Ecuador?

Con este nivel, ya se ha empezado a especular con una posible convocatoria de Jordy Caicedo con la Selección de Ecuador. El delantero aparece como alternativa para Enner Valencia, y en caso de seguir con este nivel, el delantero podría regresar a la convocatoria.

