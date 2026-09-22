La Selección de Ecuador se verá por televisión abierta en sus partidos por Asia.

Este martes 22 de septiembre de 2026 se reveló que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estuvo gestionando, nuevamente, una decisión en la Selección de Ecuador. La misma Federación confirmó en redes sociales esta información y le agradeció al presidente.

Mediante un comunicado oficial, la Selección de Ecuador confirmó que el presidente de la República, Daniel Noboa, fue el que terminó gestionando que los partidos de ‘La Tri’ se vean por televisión abierta. Hay que recordar que son dos las opciones para seguir estos encuentros, TC Televisión (TV estatal) y Teleamazonas.

Mediante un comunicado oficial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol detalló que: “La FEF expresa su agradecimiento al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, por su gestión y apoyo para hacer posible que estos encuentros lleguen a los hogares ecuatorianos a través de la televisión nacional“, dice el comunicado.

La decisión de mudarse en esta gira a la televisión abierta también responde a que la Selección de Ecuador sigue sin tener un nuevo dueño de los derechos de transmisión, todo después de terminar su contrato con El Canal del Fútbol. Por lo cual, ahora estas son las opciones de televisión.

El comunicado de la FEF. (Foto: @FEFecuador)

Se espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol siga negociando en las siguientes semanas con una nueva señal para mirar los partidos de Ecuador. ‘La Tri’ también tendrá dos amistosos en noviembre. Todavía no hay señales confirmadas para esos encuentros.

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El calendario de los partidos de Ecuador y dónde ver

La Selección de Ecuador tiene toda una gira por Asia y todos esos partidos se podrán ver por Teleamazonas y también TC Televisión. Estos son los días para que juegue el equipo nacional:

Ecuador vs Corea del Sur (24/09)

Ecuador vs Japón (1/10)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5/10)

En síntesis:

Daniel Noboa gestionó la transmisión de los partidos de Ecuador por televisión abierta.

gestionó la transmisión de los partidos de Ecuador por televisión abierta. TC Televisión y Teleamazonas emitirán los encuentros amistosos de la Selección de Ecuador.

emitirán los encuentros amistosos de la Selección de Ecuador. FEF agradeció públicamente al presidente Daniel Noboa por facilitar los acuerdos televisivos.