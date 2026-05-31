El nuevo sorpresivo nombre que suena para ser DT de Emelec

Emelec volvió a ganar en LigaPro y en plena transmisión dieron a concer un nuevo nombre que suena para entrenador.

Emelec cerró la LigaPro previo a la para del Mundial con dos victorias consecutivas, la última con un sufrido 1-0 contra Universidad Católica. Los azules ahora se concentran en la pausa para definir refuerzos y también a su cuerpo técnico.

Según contaron en la transmisión vía Radio Diblu, Emelec analiza ahora mantener al argentino Christian Nasuti como DT definitivo, extendiendo su interinato hasta diciembre.

Esto generó algo de sorpresa tomando en cuenta que iba a estar pocos partidos y que el 1 de junio tenían pensado definir a su nuevo DT, algo que no sucedió. La directiva analizará en estas dos semanas la decisión final.

Mientras tanto en Ecuador y Colombia hicieron eco de un supuesto sondeo de los azules en Fabián Bustos. El argentino DT campeón con Delfín SC y Barcelona tampoco está seguro en Millonarios.

En estos últimos 15 días hubo una larga lista de nombres que la directiva tendría en planes, desde campeones como Martín Anselmi y Guillermo Almada hasta otros menos experimentados en LigaPro como Flavio Robatto.

Los otros posibles candidatos de Emelec para junio

Para llegar a Emelec también suenan entrenadores que estuvieron en LigaPro como Juan Carlos ‘Pechón’ León, Gustavo Quinteros, entre otros. Estos se unen a la larga lista de los anteriores previamente nombrados como Rabanal, Zambrano y Robatto.

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Cristhian Nasuti – Emelec.

En resumen