Si hay un nombre que suena para la Selección de Ecuador desde hace casi diez años es Guillermo Almada, el DT uruguayo campeón con Barcelona SC. Parece que la ‘Tri’ tendrá que esperar porque el entrenador está en planes de dos equipos.

Desde España dan a conocer que el Real Oviedo lo tendría en mente para una renovación pese a que en la presente temporada no logró salvar del descenso al modesto club.

El segundo interesado es Cruz Azul de México, dónde ya fue campeón hace dos temporadas con el Pachuca. En los ‘Tuzos’ fue campeón de Liga, Concachampions y ganó dos desafíos de la Intercontinental.

La firma del contrato de Guillermo Almada con el Oviedo o Cruz Azul complicaría las posibilidades de que el DT uruguayo asuma a la Selección de Ecuador. Sebastián Beccacece acaba contrato en julio 2026 con la Tri aunque la FEF podría renovarlo.

Guillermo Almada suele a dejar cláusulas de selección en sus contratos, lo que facilitaría que pueda rescindir con sus equipos sin que sea un coste importante para los interesados. El entrenador ha entrado en planes en la Selección de México, Ecuador y Uruguay.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

‘La Tri’ tendrá que jugar contra Costa de Marfil en el debut mundialista el próximo 14 de junio de 2026. Después, tendrá que jugar contra Curazao y Alemania en el final del grupo.

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Guillermo Almada – Barcelona SC 2016 – 2018.

En resumen