Última hora: Liga de Quito se apuró y ya tiene nuevo entrenador

Liga de Quito no quiso esperar más y cerró a su nuevo entrenador a menos de un mes para la Libertadores y en medio de malos resultados.

Liga de Quito no quiso extender el análisis en la búsqueda de su nuevo entrenador y ya cerraron a su nuevo técnico. Los ‘albos’ estaba urgidos de resultados y con la Copa Libertadores a pocas semanas, se apuraron y tienen nuevo técnico.

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de Liga de Quito para el segundo semestre. El argentino no figuraba en la lista de nombres que habían entrado en rumores de la prensa.

Álvarez dirigió en el primer semestre a San Lorenzo de su país, también tuvo pasos por U. de Chile y Huachipato de Chile; Atlético Grau de Perú y otros equipos de su país.

A nivel de títulos, Álvarez ha ganado la Copa y Supercopa de Chile con la U. de Chile y una histórica primera división con Huachipato en el 2023, también logró el campeonato de ascenso con Aldosívi.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

Gustavo Álvarez – Universidad de Chile. Foto: Getty.

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En resumen