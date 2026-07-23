Última hora: Liga de Quito se apuró y ya tiene nuevo entrenador

Liga de Quito no quiso extender el análisis en la búsqueda de su nuevo entrenador y ya cerraron a su nuevo técnico. Los ‘albos’ estaba urgidos de resultados y con la Copa Libertadores a pocas semanas, se apuraron y tienen nuevo técnico.
Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de Liga de Quito para el segundo semestre. El argentino no figuraba en la lista de nombres que habían entrado en rumores de la prensa.
Álvarez dirigió en el primer semestre a San Lorenzo de su país, también tuvo pasos por U. de Chile y Huachipato de Chile; Atlético Grau de Perú y otros equipos de su país.
A nivel de títulos, Álvarez ha ganado la Copa y Supercopa de Chile con la U. de Chile y una histórica primera división con Huachipato en el 2023, también logró el campeonato de ascenso con Aldosívi.
Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.
Gustavo Álvarez – Universidad de Chile. Foto: Getty.
En resumen
- Liga de Quito actuó con celeridad y concretó la llegada de su nuevo director técnico para encarar lo que resta de la temporada 2026 en la LigaPro.
- La directiva del conjunto albo cerró las negociaciones tras analizar distintas alternativas de jerarquía, inclinándose por la opción que mejor se ajusta al proyecto deportivo.
- El estratega asumirá de inmediato la conducción del equipo con la misión de devolverle la solidez competitiva y pelear por el título nacional.