Jeremy Sarmiento volverá a cambiar de club en Europa tras no contar para nada en el Cremonese de Italia. El extremo ecuatoriano no jugará en Liga de Quito y volverá a Inglaterra.

El Middlesbrough de la Championship sería el nuevo club de Jeremy Sarmiento, en lo que sería su cuarta cesión en apenas dos temporadas. Al seleccionado le ha costado afianzarse como titular o al menos tener minutos en sus equipos.

En el Cremonese de Italia no ha tenido minutos en cerca de dos meses y ante esta realidad el entorno le buscó un nuevo equipo. De forma pública el propio Sarmiento sostuvo que reconoce que no le beneficiaba cambiar de equipo tan seguido.

En el Ipswich Town y Cardiff City tuvo algo de continuidad, además de lograr el ascenso a la Premier con ambos, pero ninguno llegó a la cifra de compra que pedía el Brighton.

En Ecuador y Brasil lo contactaron pensando en que tenga minutos para pelear la chance de ir al Mundial pero Sarmiento priorizó quedarse en Europa y rechazó Sudamérica.

Los números de Jeremy Sarmiento en Italia

En todo lo que va de temporada, Jeremy Sarmiento solo ha podido sumar un total de 137′ minutos con el Cremonese. Este periodo de tiempo lo alcanzó en 7 partidos. No ha vuelto a jugar con su equipo desde el pasado 7 de noviembre de 2025.

Jeremy Sarmiento dejó Inglaterra en junio 2025. Foto: Getty

