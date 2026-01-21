Bayern Múnich pagará 150 millones por otro extremo y Luis Díaz iría a este club

Luis Díaz podría al final protagonizar un traspaso histórico, y es que el Bayern Múnich va por un refuerzo que desembocaría en la salida del extremo colombiano. Eso sí, su salida dejaría una fortuna al club alemán y solo los gigantes de Europa lo pueden asumir.

Según el periodista Ekrem Konur, el Bayern Múnich es otro de los equipos que está pendiente de la renovación de Vinicius Jr. Si el brasileño no sigue en el Madrid, los alemanes alistan 120 millones de euros.

Lo llamativo es que por izquierda ya tienen a Luis Díaz y es poco probable que Vini Jr. llegue a ser suplente. El colombiano podría dar el salto al propio Madrid, Manchester City o PSG, los únicos capaces de pagar los 100 millones de euros que piden los alemanes.

Luis Díaz sabe que es uno de los mejores jugadores de Europa y sus registros lo afirman, ya fue campeón en Inglaterra con el Liverpool y en Alemania con el Bayern, podría ahora ir a España.

La otra alternativa sería que Luis Díaz acepte jugar por derecha, aunque eso quitaría protagonismo a Olise, otro de los futbolistas figuras del Bayern y seguidos por otros equipos.

En lo que va de temporada, Luis Díaz jugó con Bayern Múnich ya 23 partidos, entre todas las competencias. En ese lapso de tiempo, el extremo marcó 13 goles y dio 7 asistencias. 20 contribuciones de gol en poco más de 1.700 minutos, siendo una estrella total.

Luis Díaz – Bayern Múnich. Foto: Getty

El valor de mercado de Luis Díaz

Actualmente, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. De ahí que, se vea casi imposible que cualquier equipo vaya y ponga dinero o más para ficharlo. Salvo que se dé un efecto dominó, con una venta gigante en Real Madrid o FC Barcelona, para que vayan por el ecuatoriano.

