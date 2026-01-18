Es tendencia:
Liga de Quito

Jhojan Julio eligió su nuevo equipo tras rumores de Liga de Quito y Barcelona

Jhojan Julio entró en planes de Liga de Quito y Barcelona y confirmaron dónde jugará en la siguiente temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

Jhojan Julio tiene nuevo equipo para el 2026 ¿se acerca a LigaPro? Foto: Getty

Liga de Quito y Barcelona intentaron el regreso de Jhojan Julio para la siguiente temporada, sin embargo ya hay novedades del futuro del volante ecuatoriano. Julio cambiará de equipo pero seguirá en el exterior.

Desde México dan a conocer que Jhojan Julio regresará a Xolos de Tijuana para este año, esto luego de otro semestre irregular en la Liga MX. Fue cedido al Querétaro FC pero tampoco encontró regularidad.

Con apenas un año en la Liga MX, el club que lo compró espera venderlo por una cifra cercana al millón de dólares. Estos valores son accesiles para otro equipo mexicano pero inalcanzable para los grandes de LigaPro.

La otra figura podría ser una cesión, sin embargo el alto salario del jugador requiere de una baja salarial de parte del futbolista. Julio dejó Liga de Quito como agente libre tras varios años y con ocho títulos.

Barcelona va por centrocampistas extranjeros para compensar la salida de Joaquín Valiente y la necesidad de sumar jugadores en esa posición. Julio por ahora no regresará al país.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Arturo Mina reapareció y regresaría a LigaPro para el 2026

Jhojan Julio – Xolos. Foto: Getty

En resumen

  • Jhojan Julio regresará a Xolos de Tijuana tras su paso cedido por el Querétaro FC.
  • El club mexicano espera vender la ficha de Julio por un millón de dólares.
  • Barcelona busca centrocampistas extranjeros para compensar la reciente salida de Joaquín Valiente este año.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
