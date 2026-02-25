Las 5 medidas con las que FIFA pretende acabar con la perdida de tiempo para siempre

El sábado 28 de febrero en Gales, FIFA puede volver a cambiar las normas de este deporte. Lo hará por medio del Congreso anual de la International Football Association Board (IFAB)y dónde se atacará la pérdida de tiempo en los partidos de manera tajante. Existen hasta 5 propuestas que podrían empezar a verse de cara a la próxima temporada y donde la palabra cronómetro será la gran herramienta de Zúrich para intentar terminar con uno de los grandes males de este juego. Atentos.

En primer lugar aparece la necesidad de aplicar una cuenta atrás en tantos saques de arco como laterales. Entienden que es la única forma de realmente cronometrar cuánto tiempo se pierde en acciones de juego que ralentizan la práctica e igualmente el espectáculo. Recordemos que hasta la fecha únicamente se ha aprobado la normativa donde después de 8 segundos, cualquier portero debe poner el balón en juego. Gianni Infantino y Arsene Wenger, detrás de todas estas propuestas.

También se intentará atacar la pérdida de tiempo cuando cualquier futbolista deja el terreno de juego. Mientras torneos como la Premier League adoptaron medidas donde cualquier jugador que deje el campo por lesión debe pasar como mínimo 30 segundos fuera de este, FIFA pretende instalar a nivel mundial que cualquier futbolista que pase más de 15 segundos tirado en el césped deberá salir del partido por un mínimo de 2 minutos. Se castiga la pérdida de tiempo y se premia a quien intenta darle velocidad al choque.

Otra medida y más que importante pasa por el tiempo límite que se tiene para que se realicen cualquier sustitución. En la actualidad no existe ningún tipo de medida alrededor de esto y FIFA pretende instalar un tiempo máximo de 10 segundos para que un cambio se realice de manera óptima. No hacerlo irá de la mano con sanciones e igualmente con cronometrar cualquier cantidad de segundos perdidos de cara al añadido final.

FIFA pretende empoderar como nunca a los árbitros en el congreso de la IFAB del sábado: GETTY

Por último, pero no menos importante, también aparece el papel del VAR. FIFA pretende que se siga utilizando el video arbitraje únicamente para las cuatro situaciones que pueden cambiar el curso de un choque. No entran los colegiados por fuera del terreno de juegos en acciones que vayan más allá de goles, penales, tarjetas o confusión de identidad en acciones de sanción. Hacerlo, comprenden, supondrá más tiempo perdido e igualmente la ralentización de un deporte que necesita más espectáculo en cuanto a sus valoraciones se refiere. Se propondrá igualmente que el VAR pueda cambiar la decisión de un colegiado de dar un tiro de esquina injusto en cuestión de segundos y no permitir que este se anule hasta que haya goles para revisar la decisión.

