El volante ecuatoriano Michael Arroyo fue opción para Emelec en este 2026, y aunque al final no llegó a LigaPro, hay otro campeón local que quiere a ‘Gambeta’. Michael Arroyo podría dejar Naranja Mecánica para ir a un histórico del país.

Medios capitalinos apuntan a que Michael Arroyo podría regresar al Deportivo Quito para el 2026. Michael Arroyo fue campeón con los azulgranas en el 2009, siendo una de las figuras en la final.

Los ‘chullas’ ya sumaron en este mercado de fichajes a un campeón como Roberto ‘Tuka’ Ordóñez y ahora podrían sumar al enganche como otro refuerzo de jerarquía.

Michael Arroyo dejó Barcelona en el 2021 y desde ahí ha pasado por clubes de Segunda Categoría de Guayas y Santa Elena, y a sus 38 años podría regresar al equipo de la AKD.

La decisión dependerá de la directiva del Deportivo Quito, quiénes analizan por el ofrecimiento de reforzarse con el jugador. A Emelec le ofrecieron el jugador bajo un contrato de rendimiento.

Michael Arroyo y el salario que recibe en Segunda Categoría

Michael Arroyo conquistó dos títulos con el América de México, era una de las figuras de todo el torneo y percibía 70 mil dólares mensuales, hoy los salarios en Segunda Categoría o Ascenso, son cercanos a los mil dólares.

Michael Arroyo – América – Mundial de Clubes 2014.

