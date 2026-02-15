VIDEO | Deyverson anota su primer gol con Liga de Quito

Liga de Quito tuvo este sábado su quinto amistoso de pretemporada, fue victoria 2-0 contra Técnico Universitario y la noticia fue el primer gol de Deyverson. El brasileño anotó su primer tanto con la camiseta de los ‘albos’.

El gol del ex Palmeiras, Fortaleza y Atlético Mineiro llegó tras una recuperación de la línea de volantes y una gran corrida de Janner Corozo. El ex Barcelona dio un pase al medio y el brasileño solo tuvo que empujarla para anotar.

Es el cuarto partido del brasileño con la camiseta de la ‘U’, el otro gol del partido lo anotó el colombiano Jeison Medina. Con esto, Liga de Quito queda listo para el debut de LigaPro en Machala vs. Orense SC.

Liga registró cinco victorias en cinco amistosos, anotando 15 goles y teniendo varios autores de los tantos como Janner Corozo, Michael Estrada, Jeison Medina, Alexander Alvarado y más.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

En temas del plantel, Liga sigue buscando un carrilero por izquierda y está cerca de cerrar a Rodney Redes de Olimpia de Paraguay, y con esto queda cerrado el mercado.

