Emelec cae goleado ante Macará y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Son horribles, dan pena”

La LigaPro continuó este fin de semana de feriado y en el hexagonal de Copa Sudamericana jugaron Emelec contra Macará de Ambato. Los azules cayeron goleados y los hinchas no perdonaron a algunos jugadores.

Los más criticados por los aficionados en redes fueron Washington Corozo y Maicon Solis. Los dos ecuatorianos fueron los encargados de jugar en el ataque como una especie de ‘falsos 9’ pero erraron varias opciones de gol.

“Fallaron todas las que tuvieron, no son profesionales”, “Sí son falsos 9 y falsos profesionales, dan pena, Guillermo Duró sin sentido ponerlos de titulares ahí”, escribieron los hinchas en redes.

El 3-0 llegó gracias a tres goles de penal, lo que también generó críticas al arbitraje, anotados por Janpol Morales, Federico Paz y Ángel Ledesma. En Emelec vio la roja Diogo Baguí en apenas 37 minutos.

Emelec no aprovechó el tropiezo del Deportivo Cuenca y volvió a estar 4 puntos por debajo de los azuayos en la lucha por clasificar a un torneo internacional para el 2026.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

