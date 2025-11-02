Es tendencia:
Emelec

Emelec cae goleado ante Macará y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Son horribles, dan pena”

Emelec cayó goleado en su visita al Macará de Ambato y los hinchas se quejaron del arbitraje pero también fueron contra algunos jugadores.

Por Gustavo Dávila

La LigaPro continuó este fin de semana de feriado y en el hexagonal de Copa Sudamericana jugaron Emelec contra Macará de Ambato. Los azules cayeron goleados y los hinchas no perdonaron a algunos jugadores.

Los más criticados por los aficionados en redes fueron Washington Corozo y Maicon Solis. Los dos ecuatorianos fueron los encargados de jugar en el ataque como una especie de ‘falsos 9’ pero erraron varias opciones de gol.

“Fallaron todas las que tuvieron, no son profesionales”, “Sí son falsos 9 y falsos profesionales, dan pena, Guillermo Duró sin sentido ponerlos de titulares ahí”, escribieron los hinchas en redes.

El 3-0 llegó gracias a tres goles de penal, lo que también generó críticas al arbitraje, anotados por Janpol Morales, Federico Paz y Ángel Ledesma. En Emelec vio la roja Diogo Baguí en apenas 37 minutos.

Emelec no aprovechó el tropiezo del Deportivo Cuenca y volvió a estar 4 puntos por debajo de los azuayos en la lucha por clasificar a un torneo internacional para el 2026.

Guillermo Duró pone en duda su futuro y los candidatos a DT de Emelec

Guillermo Duró pone en duda su futuro y los candidatos a DT de Emelec

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

En resumen

  • Emelec cayó 3-0 goleado ante Macará de Ambato en la Copa Sudamericana hexagonal.
  • Los jugadores más criticados por los hinchas fueron Washington Corozo y Maicon Solís.
  • Los tres goles de Macará fueron de penal, anotados por Morales, Paz y Ledesma.
Gustavo Dávila
