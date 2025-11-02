Guillermo Duró pone en duda su futuro y los candidatos a DT de Emelec

“Yo tengo ganas de seguir, pero hay que corregir muchas cosas”, dijo Guillermo Duró esta semana poniendo en duda su continuidad en Emelec para el 2026. Si el argentino deja el club, la directiva ya tiene algunos nombres anotados para el puesto de entrenador.

En LigaPro hay dos nombres que fueron contactados por Emelec tras la salida de Jorge Célico, estos son Paul Vélez y Juan Carlos León. El primero dirige actualmente a Mushuc Runa mientras que ‘Pechón’ sigue siendo DT de Libertad, pero quedaría libre en diciembre.

Los otros dos entrenadores que están en el extranjero y estaban en carpeta de Emelec a mitad de año fueron: Gerardo Ameli y Carlos Desio, ambos de paso por la Liga 1 de Perú.

La directiva optaría por la continuidad de Duró, sin embargo el DT argentino arrastra más de seis meses de deudas, mientras que el plantel tiene de atrasos entre cuatro a ocho meses.

Emelec deberá buscar recursos para cancelar varios de los salarios pendientes, no solo para reforzarse para el 2026, si no para evitar la salida de varios futbolistas en condiciones de agente libre.

Juan Carlos León – DT Libertad es el favorito de los hinchas para ser DT de Emelec.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

