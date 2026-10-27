Emelec decide las tres primeras salidas para el 2027

Emelec empieza a definir qué jugadores no va a renovar para la siguiente temporada y se conocen los tres primeros que no serán ratificados.

Emelec empieza a definir las salidas de su plantilla de cara a la próxima temporada, especialmente entre los más de diez futbolistas que terminan contrato en diciembre. La dirigencia eléctrica ya tendría algunos nombres definidos para abandonar el club.

Según informó el periodista Jorge Miguel Vargas, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli y Francisco Pizzini no continuarían en Emelec. Las salidas de Griffith, volante central, y Napoli, volante se producirían al finalizar sus respectivos contratos, mientras que Pizzini, mantiene contrato.

En el caso de Pizzini, la intención sería encontrarle un nuevo equipo mediante una transferencia o un préstamo. La rescisión de su contrato aparece como una alternativa poco probable, ya que implicaría pagar una compensación económica que Emelec buscaría evitar.

Estos movimientos contarían con el visto bueno de Ezequiel Medrán, quien fue ratificado como entrenador pese a los malos resultados obtenidos por el equipo en el cuadrangular. El técnico argentino participaría en la planificación del plantel para 2027.

Además de estos tres casos, Emelec tiene otros futbolistas que terminan contrato en diciembre y cuyo futuro todavía debe definirse en los próximos días. Entre ellos están nombres como Pedro Ortiz, Aníbal Leguizamón, Luis Fernando León, entre otros.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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Francisco Pizzini – Foto:: Getty.

En resumen