Escándalo en Ecuador, el nuevo partido de la LigaPro que levanta sospechas: “es una vergüenza…”

Este miércoles 28 de octubre de 2026 se dio un nuevo escándalo en el fútbol ecuatoriano con un partido que ha generado un importante número de críticas. Resulta que en la Serie B, 9 de Octubre goleó a Cuenca Juniors 8 a 1, justamente en un partido en el que necesitaba esa cantidad de goles.

9 de Octubre llegó a la última fecha necesitando más de 5 goles para soñar con el ascenso, y no solo los consiguió sino que goleó contundentemente a Cuenca Juniors. Ese resultado ha levantado las sospechas en el fútbol ecuatoriano y también molestó al DT de Vinotinto Ecuador, Juan Grabowski.

Posterior al polémico ascenso de Vinotinto del Ecuador, el DT salió a cuestionar como 9 de Octubre goleó a su rival. El DT se mostró muy molesto por este resultado que nuevamente termina preocupando a todos sobre lo que pasa en el fútbol ecuatoriano.

“Una vergüenza. Una vergüenza. No hubo esa diferencia de goles en ningún partido en el hexagonal. La verdad que una vergüenza. Lo ganamos en la cancha y no en otro lado”, comentó el entrenador de manera muy enérgica por esta gran victoria.

¡Muy molesto! 🚨



Juan Grabowski no se guardó nada sobre el 8-1 de 9 de Octubre que los podía dejar sin ascenso.



🗣️ “una vergüenza”



🗣️ “no hubo esa diferencia de goles en ningún partido”



🗣️ “lo ganamos en la cancha, no en otro lado” pic.twitter.com/zz6nhjWfcz — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) October 28, 2026

9 de Octubre estaba logrando ascender a la Serie A de Ecuador, pero en el último minuto Vinotinto encontró el gol y eso impidió a los de La Troncal poder ascender. Ahora todo se definirá en escritorios, porque el dueño de Vinotinto es el mismo administrador de Aucas.

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¿Puede 9 de Octubre aún ascender?

Todo depende de la resolución final que tome la LigaPro. Aún no se determina si Vinotinto será filial, si puede ser vendido o si el cupo se le otorga al mejor posicionado en la tabla de la Serie B. Las próximas semanas determinarán qué pasa con esta plaza.

En síntesis: