Emelec iría por el fichaje de este arquero para la temporada 2027. Pedro Ortiz se va y deja el puesto vacante.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 el arco de Emelec nuevamente fue noticia en el fútbol ecuatoriano. Primero porque Pedro Ortiz es un hecho que casi va a salir del club, mientras que el ‘Bombillo’ en cambio está muy cerca de contratar a otro portero que ya pasó por la LigaPro.

El equipo que iría por Pedro Ortiz

De acuerdo a la revelación de Mr.OFF el equipo que estaría muy cerca de hacer una oferta por Pedro Ortiz es Aucas. El ‘Papá’ quiere fichar a un arquero experimentado, por eso también en las últimas semanas, Alexander Domínguez fue relacionado con el club.

El ‘Candado’ estaría muy interesado en ya terminar su etapa en Emelec, la cual estuvo lejos de ser gloriosa en títulos, pero será recordada por lo importante que fue el arquero en diferentes momentos para el club. Ambas parte estarían seguras de terminar su ciclo.

Pedro Ortiz se marcharía de Emelec. (Foto: Imago)

El arquero que buscaría Emelec para 2027

Por otro lado, en Emelec ya se piensa también en reemplazar a Pedro Ortiz, y reportan que el club viene buscando a un nuevo arquero desde hace varios meses. Según informan desde Guayaquil, el arquero que más suena para el ‘Bombillo’ es Rafael Romo.

Romo se tuvo que ir de Católica a mitad de semestre, sin embargo, el portero venezolano siempre fue del gusto del fútbol ecuatoriano y lo venían siguiendo desde hace varias temporadas. Su regreso y fichaje por Emelec es una posibilidad real.

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