Emelec no deja de sorprender a todos en el mercado de fichajes y ahora ya no buscaría jugadores extranjeros, sino que iría por este jugador de Barcelona SC. El ‘Bombillo’ estaría siguiendo la contratación de un futbolista que casi no tiene minutos con César Farías.

El jugador de Barcelona SC que estaría muy cerca de llegar a Emelec, es William Vargas, de acuerdo a la revelación de KCH Radio. El lateral ecuatoriano casi no cuenta para César Farías y ya el ‘Bombillo’ estuvo buscando su fichaje a inicios de la temporada.

Vargas llegaría para reforzar una posición que Emelec viene sufriendo hace varios años. No, porque Romario Caicedo (titular) no esté rindiendo, sino que justamente el lateral ecuatoriano de 35 años viene jugando sin casi tener descanso en esta temporada.

La llegada de Vargas estaría muy bien encaminada para los azules y en las próximas semanas podrían darse noticias. Justamente, este fichaje se daría a semanas del Clásico del Astillero y es que ya en la fecha 3 ambos equipos se estarán enfrentando.

William Vargas jugó ante el Inter Miami en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Vargas llegó a ser uno de los laterales más regulares de la LigaPro, sin embargo, desde su llegada a Barcelona SC no se ha podido acoplar al once titular y las oportunidades le han llegado, pero no las pudo aprovechar. Ahora es un suplente fijo para César Farías.

Los números de William Vargas en Barcelona SC

El pasado fin de semana, Vargas acabó jugando con Barcelona SC un total de 13 minutos en la victoria ante Técnico Universitario. Jugadores como Bryan Carabalí o hasta Byron Castillo le quitaron la posición. Llegó en 2024 a los amarillos tras un importante paso por Guayaquil City.

Las deudas de Emelec en la FIFA

Emelec ahora mismo solo tiene dos deudas en FIFA, el club necesita cumplir con Leandro Vega y Alejandro Cabeza para poder inscribir a sus nuevos jugadores. Si no paga es prácticamente imposible que el ‘Bombillo’ inscriba a todos sus fichajes para el partido del sábado.

