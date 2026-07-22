Emelec sigue sin ganar y ahora se le van dos titulares más

Emelec no levanta en resultados y ahora se le van dos jugadores más para el segundo semestre tras una primera parte muy criticada.

Emelec sigue recibiendo malas noticias, y es que tras el 6-1 del fin de semana ahora dan a conocer que se van dos jugadores titulares en medio de una crisis de resultados complicada.

El primero es José Neris, quién se va cedido al fútbol de su país pero mantendrá contrato vigente con Emelec hasta el 2028. El delantero tenía varias ofertas y su reemplazo, Teodoro Arce, ya fue contratado.

El segundo es Romario Caicedo, el lateral titular denunció irregularidades en su contrato y falta de pago de una deuda. En pocos días el defensor se irá como agente libre.

Emelec pelea no solo con los resultados adversos, que lo tienen otra vez en zona de descenso, si no que deberá ver como pese a la crisis económica deberán fichar nuevos jugadores.

Los hinchas también cuestionan la decisión de la directiva de mantener a Christian Nasuti como DT indefinido pese a su poca experiencia en primera división.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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