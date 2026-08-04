Ya negocian: Ayrton Preciado daría el salto a otro grande de LigaPro

Ayrton Preciado recuperó su nivel en SD Aucas tras años irregulares y ahora podría tener revancha en un grande de LigaPro.

Ayrton Preciado parece haber encontrado en SD Aucas su revancha en el fútbol, tras años irregulares en el exterior en el club ‘Oriental’ está consolidado como una pieza clave. Su nivel lo lleva ya a negociar con otro grande de LigaPro para el segundo semestre.

Según el periodista Pepe Mera, Ayrton Preciado podría ser nuevo refuerzo de Emelec y ya hay conversaciones entre clubes. El extremo así marcaría su vuelta al Astillero luego de casi diez años.

Ayrton Preciado ya estuvo en planes de Emelec la temporada anterior, sin embargo la directiva de turno decidió no avanzar con la operación pese a que el jugador se había rebajado sus aspiraciones económicas.

Ahora el ex Seleccionado de Ecuador pasaría a ganar al menos 15 mil dólares mensuales en Emelec. Todo dependerá también de si el club logra levantar las inhabilitaciones de fichajes por deudas impuestas por FIFA.

Mientras seguía en el exterior, a Ayrton Preciado lo buscó Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona en distintos momentos. Con Emelec fue campeón local en el año 2017.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Ayrton Preciado – Emelec

En resumen