Sorpresa: Enner Valencia no iría a Talleres y ya tendría nuevo equipo

Se terminó la novela y desde Talleres aclaran que Enner Valencia ya no será su jugador y cuál es su nuevo equipo.

Este lunes 3 de agosto de 2026 se reveló que Enner Valencia ya no irá a jugar en Talleres de Córdoba en Argentina. En realidad el futuro del delantero no estaría en ese país, sino más bien de nuevo en Ecuador. Lo confirmó el presidente del equipo de Córdoba.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, comentó que Enner Valencia no irá a Argentina y finalmente regresaría a Ecuador. El futuro del delantero nuevamente pasa por un regreso a jugar con Emelec. En el ‘Bombillo’ trabajan en hacer realidad su fichaje.

“Hace tres semanas invitamos a Enner a venir. Finalmente decidió no dejar su país y terminar su carrera allí con Emelec. Nunca fue un trato cerrado“, reveló el directivo. Valencia había llegado a solo un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de Talleres.

En Emelec están trabajando en cumplir con la FIFA y levantar todas las sanciones que ahora mismo tienen en el sistema. Con esta decisión, también el club podrá inscribir a nuevos fichajes, donde el jugador histórico de Ecuador ya podría llegar al ‘Bombillo’.

Enner Valencia jugó el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Las próximas horas para Emelec y Enner Valencia son claves, el club debe limpiar sus castigos en la FIFA ya, y el jugador si de verdad quiere jugar con el equipo eléctrico estar listo para firmar un contrato y comenzar su camino de regreso a Ecuador.

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Los números de Enner Valencia en este semestre

En esta temporada, a nivel de clubes, Enner Valencia jugó un total de 12 partidos con Pachuca y es que pasó lesionado en algunos tramos del primer semestre. Marcó 4 goles en poco más de 400 minutos.

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