Miguel Parrales suena para reforzar un insólito equipo de la LigaPro, que aunque por su historia es grande, en el presente pasa por un muy mal momento.

Miguel Parrales podría dar la gran sorpresa del mercado en la LigaPro y acabarse mudando de Barcelona SC para quedarse en otro campeón del fútbol ecuatoriano. Es casi seguro que no seguirá con los amarillos y ahora revelaron otro insólito destino para él.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, Miguel Parrales podría salir de Barcelona SC y ha sido ofrecido a El Nacional. El equipo militar la pasa muy mal en la Serie B y es un serio candidato a descender. Por lo cual, su regreso estaría apuntando a ayudar al club que ahora está cambiando de directiva para tratar de fichar.

Además, Parrales ha sido ofertado a diferentes equipos de la LigaPro, y se espera que haya novedades en las próximas semanas. El delantero ecuatoriano no ha tenido la regularidad esperada en Barcelona SC y es por eso que está buscando un nuevo club.

Otro de los interesados es Emelec, el cual lo viene siguiendo desde hace varios meses. El delantero ecuatoriano llegó al ‘Ídolo’ en 2025, tras muy buenas temporadas en Orense. Con los amarillos estuvo más tiempo en el banco de suplentes que siendo titular.

Parrales ha sido suplente casi todo el año en Barcelona SC. (Foto: Imago)

En este 2026 el nivel de Parrales no ha sido el esperado, al punto de que pasó de ser el segundo delantero de la plantilla al tercero y en ocasiones el cuarto. En esta temporada, el goleador tampoco ha marcado un solo gol, aunque no llega ni a los 500 minutos jugados.

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Los números de Miguel Parrales en esta temporada con Barcelona SC

En esta temporada como jugador de Barcelona SC, Miguel Parrales ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. Apenas ha sumado en cancha cerca de 373 minutos. En la mayoría de partidos del año arrancó desde el banco de suplentes.

El largo contrato de Miguel Parrales en Barcelona SC

Parrales tiene un largo acuerdo con Barcelona SC. El delantero firmó con los amarillos hasta mediados de 2028. Siendo uno de los contratos más largos de la actual plantilla. Por lo cual, su salida, en caso de darse, debería acordarse en buenos términos.

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En síntesis:

El delantero Miguel Parrales fue ofrecido a El Nacional ante su inminente salida de Barcelona SC.

fue ofrecido a El Nacional ante su inminente salida de Barcelona SC. 19 partidos disputó el atacante ecuatoriano con el club amarillo durante la temporada 2026.

disputó el atacante ecuatoriano con el club amarillo durante la temporada 2026. El contrato vigente de Parrales con Barcelona SC se extiende hasta mediados de 2028.