La tabla de la LigaPro podría volver a cambiar en pleno hexagonal ¿quiénes se benefician?

La LigaPro aún puede tener una trascendental decisión que cambiará el hexagonal del título en el torneo local.

El caso de Néstor Caicedo vuelve a generar expectativa en la LigaPro y todavía no existe una resolución definitiva sobre la polémica que involucra al jugador de Macará, sin embargo la opción del cambio en la tabla de posiciones sigue latente.

La Comisión Disciplinaria de LigaPro decidió prorrogar aproximadamente por dos semanas la emisión del fallo relacionado con la denuncia presentada por Manta FC. La información fue reportada por Jorge Régulo de Mora, quien señaló que ambos clubes deberán esperar para conocer la resolución oficial.

El reclamo de Manta se originó por la participación de Néstor Caicedo en la victoria 4-3 de Macará. El conjunto manabita sostiene que existió una presunta alineación indebida debido a que el futbolista habría tenido participación previa durante 2026 con Athletic Club de Brasil y Leones FC.

El punto central de la discusión es el reglamento de LigaPro, que permite a un jugador estar registrado en hasta tres clubes durante una temporada, pero disputar partidos oficiales solamente con dos. La controversia está en determinar si la participación de Caicedo con Athletic Club cuenta como un partido oficial para esta regla.

Por ahora, Macará mantiene los tres puntos obtenidos ante Manta, mientras el organismo disciplinario prepara su resolución. La decisión podría modificar la clasificación de la LigaPro y tener incidencia tanto en la pelea por los puestos internacionales como en la lucha por la permanencia.

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro 2026

LigaPro arrancó su fase de hexagonales finales y así va la tabla de posiciones en todos los grupos: